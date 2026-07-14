Rejsy Doliną Dolnej Odry także w czwartki

Rejsy Doliną Dolnej Odry teraz także w czwartki. To dobra wiadomość dla wszystkich, którym nie udało się kupić biletów na weekendowe wycieczki po odrzańskim rozlewisku.
Armator statku Sedina uruchomił czwartkowe połączenia na trasie Szczecin-Gartz-Mescherin.
Niestety, pasażerowie muszą przygotować się na dwa razy wyższe ceny biletów, ponieważ czwartkowe rejsy nie są objęte unijnym dofinansowaniem.
Rejsy odbędą się 23 i 30 lipca, a także 6 i 13 sierpnia. Statek wypływa z Bulwaru Chrobrego o 10:00, około 12:00 zatrzymuje się na chwilę w Mescherin i około godziny 13:00 cumuje w Gartz. O 15:30 wyrusza w rejs powrotny do Szczecina.
Bilety będzie można kupić w czwartek 16 lipca na stronie internetowej oraz w Centrum Informacji Turystycznej.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Niestety, pasażerowie muszą przygotować się na dwa razy wyższe ceny biletów, ponieważ czwartkowe rejsy nie są objęte unijnym dofinansowaniem.
Rejsy odbędą się 23 i 30 lipca, a także 6 i 13 sierpnia. Statek wypływa z Bulwaru Chrobrego o 10:00, około 12:00 zatrzymuje się na chwilę w Mescherin i około godziny 13:00 cumuje w Gartz. O 15:30 wyrusza w rejs powrotny do Szczecina.
Bilety będzie można kupić w czwartek 16 lipca na stronie internetowej oraz w Centrum Informacji Turystycznej.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski