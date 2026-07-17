Chcą zdobyć Kazbek i Elbrus i zrobić coś dobrego

Maciej i Mateusz swoją wyprawę dedykują podopiecznym Fundacji "Dorastaj z Nami", która wspiera dzieci strażaków oraz innych funkcjonariuszy służb publicznych poległych lub ciężko poszkodowanych podczas pełnienia służby.





Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

- Wyruszamy w piątek i wracamy 30 lipca - przekazał Maciej Paszek, strażak i ratownik medyczny ze Szczecina. - Fundacja "Dorastaj z Nami" jest nam chyba najbliższa, ponieważ oboje z Mateuszem jesteśmy strażakami, więc jest to taka nasza resortowa, służbowa fundacja. Mateusz ma dzieci, utożsamia się z tym, ja jeszcze nie, ale jak najbardziej rozumiem taką ideę. Podpisujemy się pod tym.