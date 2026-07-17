Chcą zdobyć Kazbek i Elbrus i zrobić coś dobrego

Maciej i Mateusz swoją wyprawę dedykują podopiecznym Fundacji "Dorastaj z Nami", która wspiera dzieci strażaków oraz innych funkcjonariuszy służb publicznych poległych lub ciężko poszkodowanych podczas pełnienia służby.
- Wyruszamy w piątek i wracamy 30 lipca - przekazał Maciej Paszek, strażak i ratownik medyczny ze Szczecina. - Fundacja "Dorastaj z Nami" jest nam chyba najbliższa, ponieważ oboje z Mateuszem jesteśmy strażakami, więc jest to taka nasza resortowa, służbowa fundacja. Mateusz ma dzieci, utożsamia się z tym, ja jeszcze nie, ale jak najbardziej rozumiem taką ideę. Podpisujemy się pod tym.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
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a czy ktoś im powiedział, że Elbrus jest w Rosji??? Kacapy mogą to wykorzystać propagandowo. ruSSka swołocz może to tak opisać: "Atak funkcjonariuszy polskich służb na najwyższy szczyt Rassiji!"
Przypominam, że w 1939 hitlerowcy sami upozorowali atak na radiostację w Gliwicach, co dało im pretekst do napaści na Polskę...
@ Jan Nowak-no...pewnie nie wiedzieli i ty musiałeś im przypomnieć. ty już wiesz jak Rosja to wykorzysta propagandowo,bo ty wszystko wiesz. Każde odmienne zdanie to RuSSka propaganda i cieszący się Putin. Śmieszny człowiek. Pora przejść w stan spoczynku.