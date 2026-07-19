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W Nowogardzie powstanie amfiteatr [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Julia Nowicka

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]
Jeszcze dwa lata temu stał na nim sowiecki Pomnik Braterstwa Broni. Obecnie miejsce to zmienia się w centrum kultury i miejsce spotkań mieszkańców
Chodzi o Plac Wolności w Nowogardzie, który w połowie jest już oddany do użytku.

Burmistrz Nowogardu Michał Wiatr informuje, że część położona bliżej Jeziora Nowogardzkiego pozostaje jednak nadal miejscem budowy. Dodaje, że ta część placu docelowo ma stać się miejscem dla przyszłych wydarzeń kulturalnych.

- To będzie taki typowy amfiteatr, to będzie takie miejsce, w którym my w przyszłości planujemy wszelkie wydarzenia kulturalne, artystyczne, gdzie artyści będą mogli występować, gdzie śmiało będzie mogła wjechać scena mobilna i tam te najważniejsze wydarzenia będą się odbywać - mówi Wiatr.

Przebudowa drugiej części placu i Nowogardzkiego Centrum Kultury kosztowała 18 milionów złotych. Prace mają się zakończyć w czerwcu przyszłego roku.
Edycja tekstu: Natalia Chodań
Burmistrz Nowogardu Michał Wiatr informuje, że część położona bliżej Jeziora Nowogardzkiego pozostaje jednak nadal miejscem budowy. Dodaje, że ta część placu docelowo ma stać się miejscem dla przyszłych wydarzeń kulturalnych.

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