Szczecin jest przygotowany na ulewy

Szczecin jest przygotowany na ulewne deszcze - zapewnia rzeczniczka Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. W regionie obowiązuje drugi stopień ostrzeżenia burzowego, a Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje intensywne opady deszczu.

Edycja tekstu: Michał Tesarski

Pracownicy szczecińskiego ZWiK są w pełnej gotowości - przekonuje rzecznik instytucji Hanna Pieczyńska.- Od wczoraj dodatkowo sprawdzamy wpusty w newralgicznych miejscach. Może się zdarzyć sytuacja, że niedługo po naszych działaniach kratka jest zatkana przez trawę, piasek, liście. Właśnie dlatego służby są w pełnej gotowości, także w trakcie ulew - mówiła Pieczyńska.W Szczecinie jest około 30 tysięcy wpustów. Jak podkreśla rzeczniczka, pracownicy ZWiK czyszczą je systematycznie przy pomocy specjalistycznych samochodów ciśnieniowych.