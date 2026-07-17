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Szczecin jest przygotowany na ulewy

Region Julia Nowicka

Zdjęcie ilustracyjne. Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]
Zdjęcie ilustracyjne. Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]
Szczecin jest przygotowany na ulewne deszcze - zapewnia rzeczniczka Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. W regionie obowiązuje drugi stopień ostrzeżenia burzowego, a Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje intensywne opady deszczu.
Pracownicy szczecińskiego ZWiK są w pełnej gotowości - przekonuje rzecznik instytucji Hanna Pieczyńska.

- Od wczoraj dodatkowo sprawdzamy wpusty w newralgicznych miejscach. Może się zdarzyć sytuacja, że niedługo po naszych działaniach kratka jest zatkana przez trawę, piasek, liście. Właśnie dlatego służby są w pełnej gotowości, także w trakcie ulew - mówiła Pieczyńska.

W Szczecinie jest około 30 tysięcy wpustów. Jak podkreśla rzeczniczka, pracownicy ZWiK czyszczą je systematycznie przy pomocy specjalistycznych samochodów ciśnieniowych.

Edycja tekstu: Michał Tesarski
Pracownicy szczecińskiego ZWiK są w pełnej gotowości - przekonuje rzecznik instytucji Hanna Pieczyńska.

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