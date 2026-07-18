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Marsz Równości przeszedł ulicami Szczecina [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Julia Nowicka

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Legalizacja małżeństw jednopłciowych, walka z mową nienawiści i powszechny dostęp do wsparcia psychologicznego. To część postulatów społeczności LGBTQ+, które pojawiły się podczas 8. Szczecińskiego Marszu Równości.
Jest on zwieńczeniem trwającego przez cały tydzień Festiwalu Dumy. Uczestnicy wyruszyli z Placu Lotników w kierunku Bramy Portowej i dalej Aleją Piastów w kierunku Jasnych Błoni.

- Państwo wolne od nienawiści. Prawa człowieka muszą być chronione. - Przyszliśmy, aby wspierać naszą społeczność, żeby się pokazać, że jesteśmy i że chcemy być po prostu. - Chciałabym równości dla wszystkich, wiadomo. I żebym mogła kiedyś pójść na ślub moich znajomych. - Państwo ma obowiązek chronić osoby LGBT, ale dopóki my zostajemy dosłownie atakowani, gdziekolwiek pójdziemy, to musi się skończyć teraz. - Wspieramy osoby, które potrzebują wsparcia ze względu na to, co się dzieje w kraju, ze względu na nagonkę, ze względu na nienawiść. Jesteśmy tutaj, żeby pokazać, że jesteśmy w tym wszyscy razem. - Wesołego marszu! Bawmy się! - mówili uczestnicy marszu.

Wieczorem w Hali Odra odbędzie się oficjalne "after party" na zakończenie Szczecińskiego Festiwalu Dumy.

Edycja tekstu: Michał Tesarski
Relacja Julii Nowickiej
Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio szczecin]
Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio szczecin]

Dodaj komentarz 3 komentarze

A ty pseudo Janie za kogo się przebrałeś?
ot i mój psychofan i zarazem patoadorator znów do mnie wzdycha... Jak rzyć? wypada zapytać
@ Jan Nowak-ja do panów nie wzdycham,ale jak to ci jakoś pomoże,to interpretuj sobie jak chcesz.

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