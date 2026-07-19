Zmiany organizacji ruchu na S10

To już ostatnie godziny przed przerzuceniem ruchu kierowców w okolicach powstającego węzła Szczecin Zdunowo.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

Chodzi o drogę szybkiego ruchu S10 przy dojeździe od strony Stargardu do szczecińskiej Płoni - informuje Mateusz Grzeszczuk z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie. Dodaje, że przejazd w tej części S10 odbywać się będzie, czasowo, tylko nitką w kierunku Stargardu.- Wykonane już jest oznakowanie poziome, natomiast jeszcze też będzie musiała zostać wykonana nowa linia przerywana, żółta, rozdzielająca pasy ruchu. To finalne przełożenie ruchu to jest na obecną chwilę początek przyszłego tygodnia - mówi Grzeszczuk.W kolejnym etapie GDDKiA w Szczecinie planuje podobne zmiany w okolicy węzła Kijewo.