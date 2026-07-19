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Trzeci dzień Wakacyjnego Miasta Kobiet

Region Julia Nowicka

Fot. Facebook/Wakacyjne Miasto Kobiet
Fot. Facebook/Wakacyjne Miasto Kobiet
Menopauza bez tabu, rozmowy o kobiecości, tajniki chirurgii plastycznej oraz dawka profilaktyki raka piersi. To tylko część tematów, które poruszone zostaną dziś w trakcie Wakacyjnego Miasta Kobiet.
O kobiecym zdrowiu na szczecińskiej Łasztowni [WIDEO, ZDJĘCIA]

O kobiecym zdrowiu na szczecińskiej Łasztowni [WIDEO, ZDJĘCIA]

Kobieca energia rozgrzewa atmosferę na szczecińskiej Łasztowni
Na szczecińskiej Łasztowni eksperci podzielą się nie tylko tajnikami urodowymi, ale również z dziedziny zdrowia psychicznego i fizycznego.
- IT po nowe technologie, ale też taką wiedzę z zakresu wspierania siebie nawzajem. Nie może zobraknąć gwiazd. Na scenie głównej oczywiście Iwona Pawlowicz i jej roztańczone bulwary, później live cooking z Joanną Moro.

Festiwal zakończy się koncertem Piotra Gąsowskiego, Hanny Śleszyńskiej i Roberta Rozmusa oraz pokazem filmu w kinie plenerowym na szczecińskiej Łasztowni.

Edycja tekstu: Natalia Chodań
Dyrektor festiwalu Barbara Gruszka przyznaje, że tematyka warsztatów będzie bardzo różnorodna.

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