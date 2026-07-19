Trzeci dzień Wakacyjnego Miasta Kobiet

Menopauza bez tabu, rozmowy o kobiecości, tajniki chirurgii plastycznej oraz dawka profilaktyki raka piersi. To tylko część tematów, które poruszone zostaną dziś w trakcie Wakacyjnego Miasta Kobiet.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

Na szczecińskiej Łasztowni eksperci podzielą się nie tylko tajnikami urodowymi, ale również z dziedziny zdrowia psychicznego i fizycznego.- IT po nowe technologie, ale też taką wiedzę z zakresu wspierania siebie nawzajem. Nie może zobraknąć gwiazd. Na scenie głównej oczywiście Iwona Pawlowicz i jej roztańczone bulwary, później live cooking z Joanną Moro.Festiwal zakończy się koncertem Piotra Gąsowskiego, Hanny Śleszyńskiej i Roberta Rozmusa oraz pokazem filmu w kinie plenerowym na szczecińskiej Łasztowni.