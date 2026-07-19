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I Kostiumowy Piknik w Choszcznie organizuje dziś grupa Retro Vibes

Region Joanna Skonieczna

Olga Dąbkiewicz, Nikola Arszyńska, Monika Wojciechowska, Sandra Popławska w Pałacu Nosowo, wiek edwardiański.[Fot. Marta Witek]
Olga Dąbkiewicz, Nikola Arszyńska, Monika Wojciechowska, Sandra Popławska w Pałacu Nosowo, wiek edwardiański.[Fot. Marta Witek]
Na spotkanie miłośników stylizacji z wieku XVIII, XIX i początku XX zaprasza dziś grupa Retro Vibes. To w ramach I Kostiumowego Pikniku, który nawiązywać będzie do przedwojennej historii Choszczna, które do 1945 roku nazywało się Arnswalde.
Organizatorka pikniku Olga Dąbkiewicz przyznaje, że będzie to pokaz stylizacji, a nie ortodoksyjnej rekonstrukcji.

- Dlaczego w Chosznie? Bo wychowałam się tu przez większą część życia swojego. Bardzo mile wspominam Choszczno i staram się jak tylko mogę odwiedzać. To piękne miejsce, wspaniali ludzie, wspaniała energia, jezioro. I też chcę pobudzić tę tkankę miejską do wystylizowania się - mówi Dąbkiewicz.

Piknik rozpocznie się w samo południe obok skweru Holenderskiego w Choszcznie.

Edycja tekstu: Natalia Chodań
To będzie pokaz stylizacji, a nie ortodoksyjnej rekonstrukcji – przyznaje organizatorka pikniku Olga Dąbkiewicz.

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