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Umowa na drążenie tunelu pod Odrą podpisana [ZDJĘCIA]

Region Tomasz Domański

Fot. Tomasz Domański [Radio Szczecin]
Fot. Tomasz Domański [Radio Szczecin]
Fot. Tomasz Domański [Radio Szczecin]
Fot. Tomasz Domański [Radio Szczecin]
fot. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
fot. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
fot. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
fot. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
fot. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
fot. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
fot. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
fot. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
To będzie najdłuższy tego rodzaju obiekt na drogowej mapie Polski. 5-kilometrowy tunel pod Odrą powstanie w ciągu Zachodniej Obwodnicy Szczecina.
W Urzędzie Marszałkowskim podpisano umowę na jego realizację - mówi dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie Łukasz Lendner.

- Ta dzisiejsza umowa jest to ostatnia umowa z punktu widzenia formalno-prawnego niezbędna do tego, żeby rozpocząć drążenie tunelu. Wykonawca w chwili obecnej jest na etapie zbierania ofert od potencjalnych wykonawców, którzy zmontują maszynę - podkreśla Lendner.

Skala tej inwestycji jest nieporównywalna z żadną inną, która prowadzona była do tej pory w Polsce, dodaje wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.

- Przez lata opowiadano o "Zośce", a dzisiaj "Zośka" jest budowana. Zabezpieczyliśmy 8,3 mld zł na tę inwestycję. Ta najważniejsza i największa w historii Pomorza Zachodniego inwestycja infrastrukturalna staje się faktem - mówi Marchewka.

Dwupasmowa droga poprowadzona będzie dwiema niezależnymi nawami. Umożliwi nie tylko łatwiejszą komunikację turystom odwiedzającym miejscowości wypoczynkowe, wyprowadzi też ciężkie pojazdy z centrum na obrzeża. Ma być gotowa do 2033 roku.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
W Urzędzie Marszałkowskim podpisano umowę na jego realizację - mówi dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie Łukasz Lendner.
Skala tej inwestycji jest nieporównywalna z żadną inną, która prowadzona była do tej pory w Polsce, dodaje wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.

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