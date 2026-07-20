Umowa na drążenie tunelu pod Odrą podpisana [ZDJĘCIA]

Fot. Tomasz Domański [Radio Szczecin] Fot. Tomasz Domański [Radio Szczecin] fot. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad fot. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad fot. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad fot. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

To będzie najdłuższy tego rodzaju obiekt na drogowej mapie Polski. 5-kilometrowy tunel pod Odrą powstanie w ciągu Zachodniej Obwodnicy Szczecina.

W Urzędzie Marszałkowskim podpisano umowę na jego realizację - mówi dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie Łukasz Lendner.



- Ta dzisiejsza umowa jest to ostatnia umowa z punktu widzenia formalno-prawnego niezbędna do tego, żeby rozpocząć drążenie tunelu. Wykonawca w chwili obecnej jest na etapie zbierania ofert od potencjalnych wykonawców, którzy zmontują maszynę - podkreśla Lendner.



Skala tej inwestycji jest nieporównywalna z żadną inną, która prowadzona była do tej pory w Polsce, dodaje wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.



- Przez lata opowiadano o "Zośce", a dzisiaj "Zośka" jest budowana. Zabezpieczyliśmy 8,3 mld zł na tę inwestycję. Ta najważniejsza i największa w historii Pomorza Zachodniego inwestycja infrastrukturalna staje się faktem - mówi Marchewka.



Dwupasmowa droga poprowadzona będzie dwiema niezależnymi nawami. Umożliwi nie tylko łatwiejszą komunikację turystom odwiedzającym miejscowości wypoczynkowe, wyprowadzi też ciężkie pojazdy z centrum na obrzeża. Ma być gotowa do 2033 roku.



Autorka edycji: Joanna Chajdas