Ruszają prace gwarancyjne w tunelu pod Świną

Kierowcy i pasażerowie, uwaga! Trzy noce z rzędu musicie liczyć się z poważnymi utrudnieniami w ruchu w tunelu pod Świną. Powodem są prace gwarancyjne realizowane przez wykonawcę inwestycji.

Edycja tekstu: Michał Tesarski

W nocy z poniedziałku na wtorek, od 23:00 do 5:00 rano, tunel zostanie całkowicie zamknięty. W tym czasie przejechać nim będą mogły tylko autobusy oraz pojazdy uprzywilejowane. Dla pozostałych kierowców pozostaje darmowa przeprawa promowa Warszów, obsługiwana przez prom Bielik.To jednak nie koniec zmian. Z wtorku na środę, również w godzinach 23:00 – 5:00, w tunelu obowiązywać będzie ruch wahadłowy.To samo miejsce trzeba będzie omijać także w nocy z czwartku na piątek. Wtedy przeprawa będzie nieprzejezdna od 23:00 do 3:00 w nocy z powodu prac związanych z Systemem Odcinkowego Pomiaru Prędkości.Podczas gdy tunel będzie nieczynny, prom Bielik odpływa z Warszowa i z centrum co godzinę, a w razie większych kolejek – będzie kursował nieregularnie.