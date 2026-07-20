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Ruszają prace gwarancyjne w tunelu pod Świną

Region Joanna Maraszek

Tunel pod Świną. Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin/Archiwum]
Tunel pod Świną. Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin/Archiwum]
Kierowcy i pasażerowie, uwaga! Trzy noce z rzędu musicie liczyć się z poważnymi utrudnieniami w ruchu w tunelu pod Świną. Powodem są prace gwarancyjne realizowane przez wykonawcę inwestycji.
W nocy z poniedziałku na wtorek, od 23:00 do 5:00 rano, tunel zostanie całkowicie zamknięty. W tym czasie przejechać nim będą mogły tylko autobusy oraz pojazdy uprzywilejowane. Dla pozostałych kierowców pozostaje darmowa przeprawa promowa Warszów, obsługiwana przez prom Bielik.

To jednak nie koniec zmian. Z wtorku na środę, również w godzinach 23:00 – 5:00, w tunelu obowiązywać będzie ruch wahadłowy.

To samo miejsce trzeba będzie omijać także w nocy z czwartku na piątek. Wtedy przeprawa będzie nieprzejezdna od 23:00 do 3:00 w nocy z powodu prac związanych z Systemem Odcinkowego Pomiaru Prędkości.

Podczas gdy tunel będzie nieczynny, prom Bielik odpływa z Warszowa i z centrum co godzinę, a w razie większych kolejek – będzie kursował nieregularnie.

Edycja tekstu: Michał Tesarski
Relacja Joanny Maraszek

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