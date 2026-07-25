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Nowe iluminacje na Zamku Książąt Pomorskich. "Nie tego się spodziewaliśmy" [ZDJĘCIA]

Region Krzysztof Cichocki

Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Rozbłysnął zamek, zgasł entuzjazm. Nowa iluminacja Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie zamiast zachwytów wywołała falę uszczypliwych komentarzy części obserwatorów.
Mieszkańcy nie kryli rozczarowania, a część z nich żartowała, że efekt jest tak skromny, iż trudno go zauważyć.

- Ja to odbieram jako żart i że zaraz coś będzie. A były jakieś iluminacje? - komentowali obserwujący.

- No nie zauważyliśmy, może nie zrozumieliśmy tego, niestety - dodawali inni.

- Co się działo? - pytał reporter Radia Szczecin Krzysztof Cichocki.

- Generalnie nic - padła odpowiedź.

- No, podobają się - mówił inny obserwator.

- Bardzo fajne kolory i krajobraz, to wszystko - dodał kolejny widz.

- Jakie były? Kolorowe. Różne. Zielonkawe, czerwonawe, trochę z białym, niebieskie. - Właśnie mówiliśmy, że mogliśmy sobie w domu takie coś zrobić. - Jakie jeszcze one były? Krótkie. - Rozczarowujące, niestety. I to tyle. I nie takie, jakich się spodziewałyśmy - oceniali Szczecinianie.

Nowe oświetlenie podkreśla Wieżę Dzwonów i zamkowe tarasy. Iluminacja jest zwieńczeniem kilkuletniej modernizacji obiektu.

Edycja tekstu: Elżbieta Bielecka
Relacja Krzysztofa Cichockiego [Radio Szczecin]

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