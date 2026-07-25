Nowe iluminacje na Zamku Książąt Pomorskich. "Nie tego się spodziewaliśmy" [ZDJĘCIA]

Rozbłysnął zamek, zgasł entuzjazm. Nowa iluminacja Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie zamiast zachwytów wywołała falę uszczypliwych komentarzy części obserwatorów.

Edycja tekstu: Elżbieta Bielecka

Mieszkańcy nie kryli rozczarowania, a część z nich żartowała, że efekt jest tak skromny, iż trudno go zauważyć.- Ja to odbieram jako żart i że zaraz coś będzie. A były jakieś iluminacje? - komentowali obserwujący.- No nie zauważyliśmy, może nie zrozumieliśmy tego, niestety - dodawali inni.- Co się działo? - pytał reporter Radia Szczecin Krzysztof Cichocki.- Generalnie nic - padła odpowiedź.- No, podobają się - mówił inny obserwator.- Bardzo fajne kolory i krajobraz, to wszystko - dodał kolejny widz.- Jakie były? Kolorowe. Różne. Zielonkawe, czerwonawe, trochę z białym, niebieskie. - Właśnie mówiliśmy, że mogliśmy sobie w domu takie coś zrobić. - Jakie jeszcze one były? Krótkie. - Rozczarowujące, niestety. I to tyle. I nie takie, jakich się spodziewałyśmy - oceniali Szczecinianie.Nowe oświetlenie podkreśla Wieżę Dzwonów i zamkowe tarasy. Iluminacja jest zwieńczeniem kilkuletniej modernizacji obiektu.