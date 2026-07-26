Wszystkie oczy na Liska. Szczecinianin walczy o złoto

Piotr Lisek. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Piotr Lisek będzie walczył o swój czwarty w karierze tytuł mistrza kraju w skoku o tyczce na stadionie. Zawodnik Klubu Mistrzów Sportu Szczecin wystąpi w Białymstoku w ostatnim dniu lekkoatletycznych Mistrzostw Polski.

33-letni tyczkarz legitymuje się najlepszym wynikiem spośród wszystkich uczestników zawodów i jest zdecydowanym faworytem dzisiejszego konkursu tyczkarzy.



Piotr Lisek zapewnia, że będzie walczył o zwycięstwo i dobry rezultat.



- Myślę, że walka zawsze jest, jak nie z rywalami, to z samym sobą. Pamiętam, że w Białymstoku chyba skoczyłem rekord mistrzostw Polski - 5,90. Jakby, chociaż koło tego się udało zakręcić, to byłbym wniebowzięty - mówi.



Niedzielny konkurs skoku o tyczce z udziałem Piotra Liska w ostatnim dniu lekkoatletycznych Mistrzostw Polski rozpocznie się o godzinie 14.10 w Białymstoku.