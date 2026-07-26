Utrudnienia w regionie. Tłok w drodze powrotnej znad morza [AKTUALIZACJA]

Utrudnienia na drogach regionu. Zator utworzył się przed obwodnicą Goleniowa, tłoczno jest na całej trasie znad morza. Informacje są aktualizowane.
Aktualizacja z godz. 12:00
Powroty znad morza trwają w najlepsze. Utrudnienia zaczynają się przed rozwidleniem dróg S3 i S6 w stronę Szczecina, szczególnie dają się we znaki na obwodnicy Goleniowa.
- Nie wracajcie dzisiaj znad morza, bo jest korek. - Od Goleniowa gigantyczny korek w stronę Szczecina, tak że - wolno i wszystkim szerokości - mówili słuchacze, którzy zadzwonili pod Czujny Numer 510 777 222.
Kolejny zator czeka kierowców na autostradzie A6 - zaczyna się za węzłem Kijewo i kończy przed węzłem Klucz.
Sytuacja z godz. 11:00
Tłoczno robi się na A6 przed węzłem Klucz w stronę zjazdu na S3. Większe natężenie ruchu mamy również od węzła Podjuchy. Jest też kolejka przed granicą w Kołbaskowie.
Powroty znad morza trwają w najlepsze. Utrudnienia zaczynają się przed rozwidleniem dróg S3 i S6 w stronę Szczecina, szczególnie dają się we znaki na obwodnicy Goleniowa.
- Nie wracajcie dzisiaj znad morza, bo jest korek. - Od Goleniowa gigantyczny korek w stronę Szczecina, tak że - wolno i wszystkim szerokości - mówili słuchacze, którzy zadzwonili pod Czujny Numer 510 777 222.
Kolejny zator czeka kierowców na autostradzie A6 - zaczyna się za węzłem Kijewo i kończy przed węzłem Klucz.
Sytuacja z godz. 11:00
Tłoczno robi się na A6 przed węzłem Klucz w stronę zjazdu na S3. Większe natężenie ruchu mamy również od węzła Podjuchy. Jest też kolejka przed granicą w Kołbaskowie.