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Jarmark Jakubowy finiszuje. Szczecinianie zakochani w regionalnych pysznościach [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Antoni Stefański

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Niedziela to ostatni dzień Jarmarku Jakubowego w Szczecinie. Przez cztery dni okolice Katedry św. Jakuba wypełniły się stoiskami z regionalnymi przysmakami, rękodziełem i tysiącami odwiedzających.
W tłum wystawców i gości wmieszał się również nasz reporter Antoni Stefański.

- Co państwa przywiodło na jarmark? - pytał dziennikarz.

- Msza święta. Ciekawość, co to jest. Na razie jesteśmy tutaj na początku tego festiwalu. Lubię sobie popatrzeć na ceramikę, na obrazki, no i jedzenie. Chlebek, wędlinka - odpowiadali odwiedzający.

Jak się udał tegoroczny jarmark? - dopytywał nasz reporter.

- Bardzo super się udało. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Atmosfera jest niesamowita. Bardzo dużo serków sprzedaliśmy. Bardzo duże zainteresowanie serkiem z pomidorami i ziołami. Bardzo fajnie się udało. Rogaliki jakubowe z dżemikiem, z czekoladą i puste posypane czarnuszką. Ciasto drożdżowe, prosto z pieca, same pyszności - odpowiadali wystawcy i uczestnicy jarmarku i zapewniali, że za rok również pojawią się na wydarzeniu.

Jarmark Jakubowy potrwa do wieczora. W programie są jeszcze koncerty i możliwość odwiedzenia stoisk z różnorodnymi artykułami. Całe wydarzenie zakończy się mszą świętą w Bazylice Archikatedralnej o 21.
Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

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