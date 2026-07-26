Jarmark Jakubowy finiszuje. Szczecinianie zakochani w regionalnych pysznościach [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Niedziela to ostatni dzień Jarmarku Jakubowego w Szczecinie. Przez cztery dni okolice Katedry św. Jakuba wypełniły się stoiskami z regionalnymi przysmakami, rękodziełem i tysiącami odwiedzających.

W tłum wystawców i gości wmieszał się również nasz reporter Antoni Stefański.



- Co państwa przywiodło na jarmark? - pytał dziennikarz.



- Msza święta. Ciekawość, co to jest. Na razie jesteśmy tutaj na początku tego festiwalu. Lubię sobie popatrzeć na ceramikę, na obrazki, no i jedzenie. Chlebek, wędlinka - odpowiadali odwiedzający.



Jak się udał tegoroczny jarmark? - dopytywał nasz reporter.



- Bardzo super się udało. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Atmosfera jest niesamowita. Bardzo dużo serków sprzedaliśmy. Bardzo duże zainteresowanie serkiem z pomidorami i ziołami. Bardzo fajnie się udało. Rogaliki jakubowe z dżemikiem, z czekoladą i puste posypane czarnuszką. Ciasto drożdżowe, prosto z pieca, same pyszności - odpowiadali wystawcy i uczestnicy jarmarku i zapewniali, że za rok również pojawią się na wydarzeniu.



Jarmark Jakubowy potrwa do wieczora. W programie są jeszcze koncerty i możliwość odwiedzenia stoisk z różnorodnymi artykułami. Całe wydarzenie zakończy się mszą świętą w Bazylice Archikatedralnej o 21.