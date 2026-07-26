Szczątki "Roja" zidentyfikowane. Sukces szczecińskich naukowców

"To olbrzymi sukces IPN i Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego" - mówi o identyfikacji Mieczysława Dziemieszkiewicza "Roja" szczeciński genetyk prof. Andrzej Ossowski.

Zespół prof. Ossowskiego z Polskiej Bazy Genetycznej Ofiar Totalitaryzmów przeprowadził badania, które pozwoliły na ustalenie tożsamości żołnierza niepodległościowego. Szczątki "Roja" zostały odnalezione kilka lat temu w kwaterze "Ł" Cmentarza Powązkowskiego, czyli na tzw. Łączce.Jak przekazał prof. Ossowski, naukowcy z PUM wraz z prokuratorami IPN będą prowadzić dalsze badania, aby zidentyfikować kolejne ofiary pochowane na Łączce.- Były to bardzo trudne badania. Ta trudność wynikała przede wszystkim z braku dobrej jakości materiału porównawczego oraz bardzo głębokiej degradacji materiału kostnego, który został znaleziony na łączce - poinformował.Mieczysław Dziemieszkiewicz (1925–1951) pochodził z patriotycznej rodziny, w latach okupacji niemieckiej związanej z Narodowymi Siłami Zbrojnymi (jego starszy brat Roman Dziemieszkiewicz "Pogoda" pełnił m.in. funkcję komendanta Powiatu NSZ Ostrołęka). Współpracował z NSZ i uczestniczył w tajnym nauczaniu na poziomie szkoły średniej, odbywającym się w Makowie Mazowieckim.Wiosną 1945 r. został wcielony do "ludowego" WP, skąd zbiegł i wstąpił do oddziału partyzanckiego NSZ (NZW) dowodzonego ppor. Mariana Kraśniewskiego "Burzę". Początkowo dowodził drużyną; w sierpniu 1945 r. został odznaczony Krzyżem Walecznych. Odrzucił amnestię z 1947 r. W odtworzonym wiosną 1947 r. "XVI" – Warszawskim Okręgu NZW objął funkcję komendanta powiatu "Ciężki" – "Wisła" (pow. Ciechanów, część pow. Płońsk i Mława) i dowódcy oddziału partyzanckiego operującego na tym terenie. Po rozbiciu w czerwcu 1948 r. komendy okręgu kontynuował działalność niepodległościową. Na przełomie 1949 i 1950 r. podjął próbę odbudowania struktur "XVI" Okręgu NZW, rozszerzając zasięg działania podległych sobie patroli na pow. Pułtusk, Nowy Dwór Mazowiecki, (a nawet Wołomin), Mińsk Mazowiecki i Garwolin. Spośród ważniejszych akcji wykonanych przez jego oddział jest m.in. rozbrojenie posterunku MO w Barańcach, Gąsocinie i Czernicach Borowych, opanowanie miasteczka Baranowo, likwidacja szefa PUBP w Ciechanowie oraz zatrzymanie pociągów w Gołotczyźnie i Pomiechówku.