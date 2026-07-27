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Na nowym regale w świnoujskiej Bibliotece Publicznej znalazły się komiksy dla dorosłych

Region Joanna Maraszek

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
To będzie sentymentalna podróż w czasie dla tych, którzy dorastali w latach 70., 80. czy 90. Popularne komiksy znalazły swoje miejsce na zupełnie nowym, nieznanym jeszcze czytelnikom, regale w świnoujskiej Bibliotece Publicznej. Poza klasykami znajdziemy tam też puzzle i planszowe gry.
Po dostawieniu ostatnich pozycji, a jest ich około setka, nowy regał od poniedziałku jest do dyspozycji czytelników - mówi Bartek Wutke z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świnoujściu.

- Znajdziemy tutaj klasykę klasyki, czyli choćby "Wiedźmina", czy na przykład "Funky Kovala", czyli te komiksy, na których pokolenie X chowało się i to na pewno będzie dla nich ciekawa podróż - powiedział Wutke.

Dodaje, że propozycje są zróżnicowane.

- To próba pokazania, że komiksy i opowieści graficzne to nie tylko domena dzieci, ale też bardzo poważne dzieła. Bo obok "Tytusa Romka i Atomka", "Kajko i Kokosza" czy chociażby "Kota Simona", znajdą się dzieła literatury poważnej, choćby "Proces" Franza Kafki - dodał Wutke.

Pieniądze na komiksy biblioteka pozyskała w czasie kiermaszu książek za złotówkę.

Edycja tekstu: Michał Tesarski
Relacja Joanny Maraszek

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