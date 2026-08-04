SKO uchyliło decyzję miasta. Jest odpowiedź magistratu

Miasto skorzysta ze wszystkich możliwości, by utrzymać postanowienie o wstrzymaniu warunków zabudowy dla bazy paliwowej w Podjuchach - mówi rzeczniczka szczecińskiego magistratu.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło decyzję prezydenta w tej sprawie. - Miasto planuje zgromadzić odpowiednie dowody, aby móc utrzymać decyzję o zawieszeniu - tłumaczy Marta Kufel z magistratu. - Mam tu na myśli m.in. to, że skorzysta z planu ogólnego, który jednoznacznie wyklucza możliwość stworzenia tego typu inwestycji w tym obszarze Szczecina. Organ odwoławczy nie wykluczył jednoznacznie takiej możliwości, by wstrzymywać dalej wydanie warunków zabudowy, dlatego też zamierzamy skorzystać ze wszystkich dostępnych nam możliwości.W magistracie trwa szczegółowa analiza sytuacji. Do tematu będziemy wracać.