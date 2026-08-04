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SKO uchyliło decyzję miasta. Jest odpowiedź magistratu

Region Julia Nowicka

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Miasto skorzysta ze wszystkich możliwości, by utrzymać postanowienie o wstrzymaniu warunków zabudowy dla bazy paliwowej w Podjuchach - mówi rzeczniczka szczecińskiego magistratu.
SKO blokuje decyzję miasta o wstrzymaniu budowy bazy paliw w Podjuchach

SKO blokuje decyzję miasta o wstrzymaniu budowy bazy paliw w Podjuchach

Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło decyzję prezydenta w tej sprawie. - Miasto planuje zgromadzić odpowiednie dowody, aby móc utrzymać decyzję o zawieszeniu - tłumaczy Marta Kufel z magistratu. - Mam tu na myśli m.in. to, że skorzysta z planu ogólnego, który jednoznacznie wyklucza możliwość stworzenia tego typu inwestycji w tym obszarze Szczecina. Organ odwoławczy nie wykluczył jednoznacznie takiej możliwości, by wstrzymywać dalej wydanie warunków zabudowy, dlatego też zamierzamy skorzystać ze wszystkich dostępnych nam możliwości.

W magistracie trwa szczegółowa analiza sytuacji. Do tematu będziemy wracać.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
- Miasto planuje zgromadzić odpowiednie dowody, aby móc utrzymać decyzję o zawieszeniu - tłumaczy Marta Kufel z magistratu.

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