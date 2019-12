Nowe zalecenia w sprawie Okien Życia. Ks. Kancelarczyk komentuje zapowiedź ministra

Prokuratorzy nie będą ścigać matek, które pozostawią dziecko w Oknie Życia - zapowiedział Minister Sprawiedliwości i Prokurator Generalny. Zbigniew Ziobro wydał prokuratorom nowe zalecenia w sprawie okien życia.

- Bardzo dobrze. Matki, które decydują się na taki czyn wymagają opieki, a nie sankcji karnych - komentuje ks. Tomasz Kancelarczyk ze szczecińskiej fundacji pro-life Bractwo Małych Stópek. - Sam wielokrotnie w ostateczności namawiałem kobiety do tego, żeby pozostawiły dziecko w Oknie Życia. Tam, gdzie było na granicy życia i śmierci, czyli aborcji. Te historie były bardzo trudne i te kobiety same wymagają opieki, a nie karania.Okno Życia w Szczecinie znajduje się w kościele przy ulicy Królowej Korony Polskiej, istnieje od 10 lat. Do tej pory trafiło tam 8 dzieci. Jak mówił na konferencji prasowej Zbigniew Ziobro, Okna Życia to piękna idea, którą należy szanować i chronić.- W ramach tych zaleceń przypominam, że jest niedopuszczalne i w tym sensie zakazuję prokuraturze podejmowania czynności procesowych w związku z artykułem 210 Kodeksu Karnego, które rodzi konieczność prowadzenia postępowania wtedy, kiedy rzeczywiście doszło do porzucenia dziecka, bo pozostawienie dziecka w Oknie Życia nie jest aktem porzucenia - podkreślał Ziobro.Ostatni przypadek, kiedy dziecko trafiło do szczecińskiego Okna Życia miał miejsce w październiku tego roku. Matka jednak zdecydowała się szybko odzyskać niemowlę.