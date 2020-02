RSnW: "Życie bez seksu, jest bez sensu"

"Życie bez seksu, jest bez sensu" - oceniają goście audycji "Radio Szczecin na Wieczór". Co czwarty dorosły Polak i Polka przed pięćdziesiątką nie uprawia seksu od roku bądź dłużej - wynika z raportu seksuologa Zbigniewa Izdebskiego.

Seks jest ważny - i to nie jest tylko kwestia rozmnażania - powiedział Jacek Kurpisz - doktor nauk o zdrowiu, psycholog z Samodzielnej Pracowni Psychologii Klinicznej, Katedry Psychiatrii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.- To przede wszystkim przyjemność, bliskość, takie poczucie człowieczeństwa. Czy odbiegamy od krajów europejskich? Tak, rzeczywiście z przyjemnością i poziomem satysfakcji jest słabiej. W gabinetach, co raz częściej słyszy się różne narzekania pacjentów na jakość życia seksualnego. Myślę, że to jest bardzo złożona sprawa - komentował Kurpisz.Jeżeli to życie seksualne jest, to często jest fajne - oceniła Iwona Jankowska-Wojniak - lekarz specjalista seksuolog, ginekolog.- Ale teraz czy jest i jakie jest? To jest problem, ponieważ Polacy są takim narodem, który wchodzi w różne, dziwne uzależnienia. I tutaj można między innymi mówić o uzależnieniu od seksu internetowego. To jest coś, w co nasi młodzi ludzie, ale nie tylko młodzi - "wchodzą jak w masło" - zauważyła Jankowska-Wojniak.Z raportu wynika, że choć seks jest najważniejszy dla 30-to i 40-latków, to rośnie liczba osób niezadowolonych z jego jakości.