Zmiany dla pasażerów komunikacji miejskiej na ul. Arkońskiej

Od piątkowego rana możemy swobodnie jeździć przebudowanym odcinkiem ul. Arkońskiej. Tak jest w obu kierunkach miedzy skrzyżowaniem z ul. Wojciechowskiego a nowym rondem na al. Wojska Polskiego.

Na przejeżdżające tamtędy tramwaje musimy jednak zaczekać.- To przede wszystkim jest zmiana lokalizacji przystanków. W przypadku linii 3 i 10 udostępnione zostaną przystanki na pętli Las Arkoński. W przypadku linii 1 i 9 przystanki na nowym rondzie Olszewskiego. Linie autobusowe 80 i 525: w ciągu ul. Arkońskiej zostaną udostępnione te przystanki, które teraz zostały zaprojektowane, czyli Las Arkoński, Stadion Arkonia i również rondo Olszewskiego - mówi rzecznik miasta do spraw inwestycji, Piotr Zieliński.Tramwaje będą tam mogły pojechać dopiero po zakończeniu budowy pobliskiej trafostacji, która zasili w prąd cały wspomniany odcinek. Będzie to możliwe nie wcześniej niż w maju lub czerwcu.