Przestępstwa i ich konsekwencje. Bezpłatne porady prawne w Szczecinie

Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin/Archiwum]

Jak zachować się w sytuacji, kiedy zostało popełnione przestępstwo, czy też jak uniknąć negatywnych następstw z tym związanych? Odpowiedzi między innymi na te pytania udzielać będą przez najbliższy tydzień między innymi prokuratorzy, sędziowie oraz policjanci.

To element akcji "Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem".



Wszystkie porady prawne, aż do 28 lutego, będą udzielane bezpłatnie - mówi Agnieszka Lorenc z Prokuratury Regionalnej w Szczecinie.



- Akcja jest skierowana w szczególności do osób znajdujących się w trudnej sytuacji, które nie wiedzą jak poradzić sobie w trudnych dla nich sprawach. Te wymagają często interwencji prawnej - tłumaczy Lorenc.



Ostatnie lata pokazują, że wiele osób korzysta z tego typu porad - mówi podkomisarz Irena Kornicz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.



- Przede wszystkim dotyczyły one tego, czy dana sytuacja, która dotknęła te osoby była przestępstwem. Jakie dokumenty muszą te osoby zebrać, żeby takie przestępstwo zgłosić i gdzie się z tym kierować - dodaje podkomisarz Irena Kornicz.



Porad prawnych przez najbliższy tydzień udzielać będzie nie tylko Prokuratura i Komenda Wojewódzka Policji, ale także Sąd Okręgowy w Szczecinie.



Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem odbywa się w związku z Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw, który obchodzimy 22 lutego.

