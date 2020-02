Za dwa tygodnie zmiany na Szarych Szeregów. Raport z budowy

Fot. Marek Borowiec [Radio Szczecin] Fot. Marek Borowiec [Radio Szczecin]

Przebudowa torowiska od alei Wojska Polskiego do Placu Szarych Szeregów jest już mocno zaawansowana. Na przygotowanej podbudowie układane są szyny. Nadal jednak musimy korzystać z wyznaczonych objazdów.

Musimy się uzbroić w cierpliwość. Prace w tym miejscu potrwają jeszcze mniej więcej 2 tygodnie - powiedziała mi zastępca dyrektora spółki Tramwaje Szczecińskie Krystyna Gawrońska.



- Z założeń, których przedstawił wykonawca, stara się wykonywać zgodnie z harmonogramem - tym bardziej, że trochę deszcze padały. Przeszkadzały w realizacji robót - szczególnie ziemnych. Ta organizacja ruchu potrwa jeszcze do 7 marca.



Za dwa tygodnie zamykany będzie przejazd przy ulicy Piłsudskiego - dodaje Gawrońska.



- Będzie realizowany ten odcinek od placu Odrodzenia do Wojska Polskiego. I nie będą jeździły tramwaje do placu Rodła - mówi dyrektor.



W ostatnim etapie zamknięty zostanie przejazd okręgiem placu przy alei Piastów. Wszystko powinno być gotowe do końca czerwca.