Semka: taśmy Wałęsy to poważna przesłanka

Lech Wałęsa. Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]

To przesłanka poważna, która może świadczyć, że tak właśnie mogło być - tak publicysta i historyk Piotr Semka komentuje taśmy z nagraniem rozmowy Leszka Millera z Janem Kulczykiem.

Były premier w prywatnej rozmowie powiedział, że Wałęsa na strajk w sierpniu 1980 roku został dowieziony motorówką Marynarki Wojennej z Gdyni. Może to świadczyć o tym, że był sterowany przez tajne służby PRL.



- Dlaczego to jest przesłanka poważna? Dlatego, że Leszek Miller jest osobą, która nie jest żadna gapą, która opowiada najrozmaitsze plotki. Tylko jest osobą, która raczej ostrożnie dobiera słowa. Jeżeli opowiada takie historie, no to można domniemywać, że zrobiła na nim wrażenie wiarygodnej - mówi Semka.



Piotr Semka przypomina, że Miller był posłem z Gdyni.



- W związku z tym musiał stykać się z postkomunistyczną kadrą oficerską, która bardzo często jest zakochana w SLD. Sam Leszek Miller służył w wojsku w Marynarce Wojennej, to też jest istotne - mówi Semka.



Publicysta zwraca także uwagę na jeszcze jedną ważną okoliczność, która może świadczyć o tym, że to co mówił Leszek Miller o Wałęsie jest prawdą.



- Obaj panowie rozmawiali nie mając świadomości, że są nagrywani. W związku z tym można przyjąć, że traktowali się serio. Teraz Leszek Miller uznaje to za mniejsze zło opowiadanie, że "powtarzałem jakieś niesprawdzone plotki" - mówi Semka.



Piotr Semka jest autorem wielu publikacji na temat przeszłości Lecha Wałęsy. Na temat byłego prezydenta napisał pierwszą krytyczną biografię pt. "Za, a nawet przeciw. Zagadka Lecha Wałęsy".