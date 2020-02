Blisko 500 osób podjęło post w intencji dzieci i rodziców [ZDJĘCIA]

Fot. Małgorzata Frymus [Radio Szczecin] Fot. Małgorzata Frymus [Radio Szczecin] Fot. Małgorzata Frymus [Radio Szczecin] Fot. Małgorzata Frymus [Radio Szczecin]

W Sanktuarium Dzieci Fatimskich w Szczecinie trwa odpust czyli lokalne święto kościoła.

O godzinie 17 ksiądz biskup Henryk Wejman będzie przewodniczył mszy w kościele na osiedlu Kasztanowym. To szczególna modlitwa dla wierzących - mówi kustosz sanktuarium, ks. Marek Maciążek.



- Uroczyste świętowanie patrona, a jednocześnie można zyskiwać odpust zupełny za zmarłych lub za żywych. Czyli możemy uradować kogoś swoją ofiarą odpustu, od strony duchowej - mówi Maciążek.



Przygotowaniem do uroczystości była dziewięciodniowa nowenna do Dzieci Fatimskich, podczas której modlono się i prowadzono ścisły post w intencji dzieci i rodziców Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Łącznie kilkaset osób z naszej diecezji podjęło taki trud - mówi kustosz ks. Marek Maciążek.



- Chodzi tu o jakąś siłę moralną, duchową. Ponad 460 osób podjęło post przez 9 dni. To jest potężna liczba i siła. Ponad 130 osób podjęło post spoza terenu naszej parafii, czyli w granicach 18 parafii zgłosiło chęć dołączenia się do tego postu - mówi Maciążek.



Sanktuarium Dzieci Fatimskich w Szczecinie znajduje się na terenie osiedla Kasztanowego.