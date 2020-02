Auto z reklamą klubu ze striptizem zniknie z ulicy Małopolskiej [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Striptiz zniknie z ulicy Małopolskiej w Szczecinie. Chodzi nie o lokal tętniący życiem od 22 do 6 rano, tylko o auto, które reklamuje to miejsce. Samochód z przebitymi oponami stoi na parkingu w strefie płatnego parkowania u stóp Wałów Chrobrego.

To jednak nie jedyny przypadek nieużywanych aut, które blokują miejsca parkingowe. Inne możemy zauważyć m.in. na ulicy Dubois czy wzdłuż garaży przy Centrum Handlowym Manhattan.



Straż Miejska interesuje się takimi pojazdami w momencie, w którym te wyraźnie wyglądają na nieużywane - tłumaczy Joanna Wojtach ze szczecińskiej Straży Miejskiej.



- Brak powietrza w kołach, wybite szyby, to już stanowi pewnego rodzaju zagrożenie. Zwłaszcza dla najmłodszych i mieszkańców naszego miasta, który bardzo chętnie penetrują takie samochody. Mogą sobie zrobić krzywdę - mówi Wojtach.



Wojciech Jachim ze spółki miejskiej "Nieruchomości i Opłaty Lokalne" powiedział nam, że miasto, jeżeli tylko będzie taka możliwość, ściągnie należne opłaty za parkowanie w strefie.



- Jeżeli jest należność, którą trzeba po prostu zapłacić, no to tutaj chyba nie ma pola do dogadywania się, trzeba po prostu zapłacić - mówi Jachim.



Właściciel Peugeota, który zalega przy ulicy Małopolskiej obiecał, że do piątku usunie pojazd.