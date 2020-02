Młodzieżowy ośrodek do likwidacji? "Zamknięcie to niepowetowana strata"

Ostateczną decyzję w sprawie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rewalu ma podjąć rada powiatu gryfickiego. Fot. pl-pl.facebook.com/mowrewal

Starostwo w Gryficach planuje likwidację Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rewalu. "Przynosi straty i wychowanków jest za mało" - uważa starosta Ryszard Chmielowicz. Radni Prawa i Sprawiedliwość proponują: "Przenieśmy go do mniejszej placówki".

Edukacja i resocjalizacja to podstawowe dwa zadania Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rewalu. Kilka dni temu starostwo o zamiarze likwidacji poinformowało jego pracowników.



Jesteśmy w okresie niżu demograficznego i jest za mała liczba wychowanków. Obiekt jest potężny i wypełniony teraz w 30 procentach - mówi starosta gryficki Ryszard Chmielowicz.



W ośrodku znajduje się około 50 chłopców. W ostatnim roku do funkcjonowania placówki trzeba było dołożyć ponad 500 tysięcy złotych z kasy powiatu. Szef klubu radnych PiS w powiecie gryfickim Grzegorz Burcza rozumie, że ośrodek w Rewalu jest położony na atrakcyjnej działce, którą można by dobrze sprzedać.



- To nie oznacza jednak, że trzeba likwidować ośrodek, tylko należy przenieść go do mniejszych budynków w powiecie - mówi radny Grzegorz Burcza. - Zamknięcie tego rodzaju placówki to niepowetowana strata. Tłumaczenie, że przychodzi za mało wychowanków, to nie jest żadne racjonalne tłumaczenie.



Ostateczną decyzję w sprawie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rewalu ma podjąć rada powiatu gryfickiego.