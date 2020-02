"Polska zasługuje na uczciwą debatę w kampanii prezydenckiej" [ZDJĘCIA]

Lokalni politycy Prawa i Sprawiedliwości apelują do opozycji, aby prowadzić merytoryczną kampanię, bez kłamstw i wyzwisk. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Język debaty politycznej bywa ostry - zwracała uwagę Małgorzata Jacyna-Witt - ale niech to będzie dyskusja o sprawach Polski, a nie kłamstwa. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Lokalni politycy Prawa i Sprawiedliwości apelują do opozycji, aby prowadzić merytoryczną kampanię, bez kłamstw i wyzwisk. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Lokalni politycy Prawa i Sprawiedliwości apelują do opozycji, aby prowadzić merytoryczną kampanię, bez kłamstw i wyzwisk. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Lokalni politycy Prawa i Sprawiedliwości apelują do opozycji, aby prowadzić merytoryczną kampanię, bez kłamstw i wyzwisk. Jak przekonują - doświadczają tego zwłaszcza ze środowiska Platformy Obywatelskiej.

Poseł Leszek Dobrzyński przypominał słowa polityka PO, Artura Łąckiego, który publicznie oskarżał Andrzeja Dudę, że ten nie zareagował na śmierć prezydenta Gdańska. A przecież - zwracał uwagę Dobrzyński - reakcja była natychmiastowa. Polityk PiS podaje to jako przykład kłamstwa, którym chce się uderzać w prezydenta.



- Nadal apelujemy, żeby była to kampania merytoryczna, by nie używać w niej fejków. Wiem, że "fejk" to modne słowo..., może mówmy w języku polskim: nie używajmy kłamstw - zaapelował poseł Dobrzyński.



Język debaty politycznej bywa ostry - zwracała uwagę Małgorzata Jacyna-Witt - ale niech to będzie dyskusja o sprawach Polski, a nie kłamstwa.



- Nie chcemy fałszywych informacji, które są wypuszczane z różnego rodzaju środowisk Platformy Obywatelskiej, a potem powielane. Chcemy uczciwej dyskusji, uczciwej debaty prezydenckiej, bo uważamy, że na taką debatę Polska zasługuje - podkreśliła Jacyna-Witt.



Politycy PiS przytaczali też ostatnie słowa kandydatki PO Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, która stwierdziła ostatnio, że wyborcy PiS, "osoby nie czytają gazet, nie korzystają z internetu".