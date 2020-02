Pięć lat temu zmarł B. Tomaszewski. Dziennikarską pracę zaczynał w Radiu Szczecin

Pięć lat temu zmarł B. Tomaszewski. źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Bohdan_Tomaszewski

Pięć lat temu zmarł Bohdan Tomaszewski, legendarny dziennikarz sportowy, sprawozdawca z igrzysk olimpijskich. Autorytet dla wielu pokoleń dziennikarzy.

Swoje pierwsze kroki jako sprawozdawca radiowy stawiał w Polskim Radiu Szczecin.



- Były zawody kolarskie, wyścig do Szczecina. Ostatnie kilometry prowadziły kolarzy właśnie przez ulice Szczecina. Dyrektor Karczewski miał wspaniały pomysł; wysłał na trasę wóz transmisyjny Polskiego Radia, wsadził mnie do niego i mówi: "niech pan gada o tych kolarzach". Mówiłem chyba z godzinę, ale to był rok 1946, było to zbyt trudne technicznie, nikt mnie nie słyszał - opowiadał.



Szczecińska przygoda redaktora Tomaszewskiego nie trwała długo. Szybko przeniósł się do Warszawy. Plotka głosi, ze przyczyną było to, że nie otrzymał bonu stołówkowego. Jak było naprawdę? To jedna z zagadek, którą na 75. urodziny Radia Szczecin będziemy musieli wyjaśnić.