Goście RSnW o pomyśle wprowadzenia jednolitej płacy minimalnej

Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]

Pomysł wprowadzenia jednolitej płacy minimalnej podzielił gości audycji "Radio Szczecin na Wieczór".

Zapowiadana przez Komisję Europejską dyrektywa przewiduje wprowadzenie zasady,

że płaca minimalna musi wynosić co najmniej 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia danego kraju. Pomysł popierają związki zawodowe i przewodnicząca komisji europejskiej.



Jak mówił Przemysław Zgórzak z działu prawnego Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" Pomorza Zachodniego pozwoli to podnieść wygrodzenia w Polsce i będzie miało dobry wpływ na gospodarkę.



Polski rynek pracy będzie bardziej konkurencyjny. - Przy obecnych zarobkach w Polsce jakoś sobie nie wyobrażamy, żeby Francuzi, Niemcy, Włosi czy Anglicy walili do nas drzwiami i oknami, żeby tylko popracować w Polsce. Odpływ polskich pracowników, Polaków, którzy mogli by wykonywać pracę w naszym kraju też jest w dużej mierze spowodowany zarobkami - mówił Zgórzak.



Innego zdania był dr Cezary Mech, były wiceminister finansów. Jak mówił te przepisy i tak będą różnicowały pensje w różnych krajach Europy.



- Te niższe wynagrodzenia będą jednak w Polsce. Z drugiej strony będą bardzo podnosiły konieczność inwestycji, jak i też wybór tych działów o najwyższej wartości dodanej, wszelkiego typu przemysłu i usług w Niemczech - mówił Mech.



Płaca minimalna w Polsce wynosi 2600 zł brutto.