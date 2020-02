SLIP razy 1500. Dziś jubileusz Szczecińskiej Listy Przebojów

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Szczecińska Lista Przebojów ma swój jubileusz. W piątek wieczorem notowanie numer 1500. To jedna z najdłużej nieprzerwanie emitowanych audycji Radia Szczecin.

SLIP swoją premierę miała 9 czerwca 1991 roku. Pierwsze notowanie poprowadzili Dariusz Gibała i Krzysztof Kukliński. Przygotowanie audycji trwało kilka dni, a emisja wymagała nie lada sprawności także od realizatorów. - Jeżeli program trwał dwie godziny, trzeba było przygotować 30, nawet 40 taśm. Realizator więc biegał i przekładał i zakładał te taśmy. Jacek Bukianiec był bardzo dobry w tym - opowiada redaktor Kukliński.



Notowanie numer 1500 poprowadzi Sebastian Roszkowski, który z Listą związany jest od samego początku, najpierw jako fan, a dziś osoba odpowiedzialna za kolejne notowania. Jak mówi wieczorem będzie sporo atrakcji.



- Trzy godziny między godziną 19 a 22. Po pierwsze zagramy na pewno numer jeden aktualnego notowania 1500, ale cofniemy się też do 30, a może 40, zależy jak się rozgadamy, największych przebojów w historii naszej Listy Przebojów - zapowiada redaktor Roszkowski.



Jak wspomina dzisiejszy szef muzyczny naszego radia, a niegdyś prowadzący listę Marcin Gondziuk, jedno z notowań nie oparło się cenzurze.



- Musieliśmy z listy wyrzucić piosenkę Kazika "12 groszy", bo ówczesny prezes stwierdził, że jest niecenzuralna. I zamiast na miejscu pierwszym, bo zebrała zdecydowanie najwięcej głosów słuchaczy, znalazła się nagle poza listą. A wszystko przez Magdalenę z utworu... - wspomina Gondziuk.



Piosenka Kazika nigdy na listę już nie wróciła, a do tego wydarzenia powrócimy jeszcze w piątek w programie Radia Szczecin i być może zdradzimy nazwisko "cenzuralnego prezesa.



A pierwsze historyczne notowanie Szczecińskiej Listy Przebojów wygrał boysband New Kids On The Block piosenką "Call It What You Want". Dziś numerem jeden jest utwór The Weeknd "Blinding Lights".