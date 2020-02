Kibice w dzień meczu pojadą za darmo. Sąd odrzucił skargę aktywisty

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Kibice Pogoni w dzień meczu w Szczecinie będą jeździć za darmo komunikacją miejską. Wojewódzki Sąd Administracyjny odrzucił skargę miejskiego aktywisty na uchwałę Rady Miasta w tej sprawie.

O tym, że kibice Pogoni mogą bez biletu jeździć autobusami i tramwajami zdecydowała jeszcze Rada Miasta poprzedniej kadencji, na wniosek Prawa i Sprawiedliwości. Przeciwne temu było Stowarzyszenie Nowy Szczecin z Igorem Podeszwikiem na czele.



Skarga trafiła do sądu, ale została odrzucona. Aktywista podnosił, że jest kibicem innej szczecińskiej drużyny i za dojazdy na mecze musi płacić, co stawia go w gorszej sytuacji. Z kolei szczecińska Rada Miasta już obecnej kadencji wniosła o odrzucenie skargi. Sąd stanął po stronie Rady, oddalił skargę z powodów formalnych.



Jak czytamy w uzasadnieniu, skarżący nie przytoczył konkretnych przesłanek, które potwierdzałyby, że uchwała naruszyła jego interes prawny. To oznacza m.in., że uchwała nie pozbawiła skarżącego dotychczas posiadanych ulg, czy też wprowadziła dodatkowe obciążające go obowiązki.



A kolejny mecz Pogoni, w najbliższy wtorek z Jagiellonią.