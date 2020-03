Szczecińscy lekarze wśród najbardziej wpływowych w Polsce

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Szczecińscy lekarze na liście 100 najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie i systemie ochrony zdrowia 2019 roku. Zestawienie przygotował "Puls Medycyny".

To lista nazwisk, które mają największy wpływ na rozwój medycyny w Polsce. Jury oceniało kandydatów w trzech kategoriach: osiągnięcia i dokonania w 2019 roku, reputacja zawodowa i wpływy w środowisku oraz siła publicznego oddziaływania.



Na 52. miejscu znalazł się prof. dr hab. n. med. Jan Lubiński, naukowiec z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, jest wybitnym onkologiem i genetykiem.



Z kolei na 97. pozycji znalazł się prof. dr hab. n. med. Mieczysław Walczak. Jest on specjalistą pediatrii, endokrynologii i diabetologii dziecięcej.



Na 99. miejscu zameldował się prof. dr hab. n. med. Jerzy Samochowiec. To specjalista psychiatrii, certyfikowany psychoterapeuta; prorektor ds. nauki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. To jednak nie jedyne wyróżnienie dla naukowca. Otrzymał też nagrody „Złoty Otis 2020” i "Aktywny w Walce z Depresją". Został doceniony za szczególne osiągnięcia w promocji zdrowia psychicznego i zaangażowanie w działalność edukacyjną i prozdrowotną. Nagrodę przyznało Stowarzyszenie Aktywnie Przeciwko Depresji.



Najbardziej wpływową osobą w polskiej medycynie został hab. n. med. prof. nadzw. Mirosław Ząbek ze szpitala Bródnowskiego w Warszawie. Jako jeden z pierwszych neurochirurgów na świecie przeprowadził on serię transplantacji fragmentów tkanki mózgu w leczeniu choroby Parkinsona.



Natomiast minister zdrowia prof. dr hab. n. med. Łukasz Szumowski został najbardziej wpływową osobę w polskim systemie ochrony zdrowia w 2019 r.