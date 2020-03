"Czegoś takiego nie ma nigdzie". Autentyczni uczestnicy w rekonstrukcji bitwy o Kołobrzeg

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Około 450 rekonstruktorów weźmie udział w widowisku „Bój o Kołobrzeg”. To najbardziej efektowny element obchodów rocznicy walk o miasto i coroczna żywa lekcja historii.

Łukasz Gładysiak z Muzeum Oręża Polskiego mówi, że jest to największe widowisko historyczne osadzone w realiach dwudziestowiecznych w Polsce.



- 450 rekonstruktorów; ponad 50 osób, które będą uczestniczyły w obsłudze sprzętu wojskowego; 22 pojazdy. Epizody, które zobaczycie państwo 14 marca na plaży, będą oparte o materiały źródłowe, nasze muzealne, o wspomnienia, o relacje kombatantów - powiedział Gładysiak.



Dyrektor muzeum Aleksander Ostasz zwraca również uwagę na fakt, że w widowisku wezmą udział rzeczywiści uczestnicy walk.



- Jest to jedyne miejsce w naszym kraju, gdzie mamy kombatantów, czyli autentycznych uczestników bitwy o Kołobrzeg. Czegoś takiego nie ma nigdzie w naszym kraju - podkreślił Ostasz.



Rekonstrukcję będzie można zobaczyć na kołobrzeskiej plaży centralnej w sobotę 14 marca.



Walki o Kołobrzeg trwały od 4 do 18 marca 1945 roku. Było to największe, obok Powstania Warszawskiego, starcie miejskie z udziałem żołnierzy polskich w czasie II Wojny Światowej. Podczas bitwy poległo lub zaginęło bez wieści około 1200 żołnierzy Wojska Polskiego.

Łukasz Gładysiak z Muzeum Oręża Polskiego mówi, że jest to największe widowisko historyczne osadzone w realiach dwudziestowiecznych w Polsce. Dyrektor muzeum Aleksander Ostasz zwraca również uwagę na fakt, że w widowisku wezmą udział rzeczywiści uczestnicy walk.