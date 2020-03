71. rocznica zamordowania Hieronima Dekutowskiego

Groby por. Henryka Borowego-Borowskiego ps. „Trzmiel” i mjr Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” w Panteonie – Mauzoleum Wyklętych-Niezłomnych na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie. Fot. www.wikipedia.org / Mateusz Opasiński

71 lat temu w więzieniu na Mokotowie w Warszawie został zamordowany przez komunistyczne władze major Hieronim Dekutowski, ps. "Zapora".

Żołnierz Wyklęty i bohater walk z Niemcami - mówi Leszek Dobrzyński, poseł Prawa i Sprawiedliwości.



- Jeden z najbardziej znanych komendantów partyzanckich. Człowiek mający za sobą piękną służbę. Cichociemny, wcześniej żołnierz kampanii francuskiej w 1940 roku w szeregach polskich oddziałów, przeszkolenie, zrzut do Polski, walka w oddziałach partyzanckich na Lubelszczyźnie, udział w akcji "Burza", a później walka z sowieckim okupantem - mówi poseł.



Po wojnie tworzył antykomunistyczną organizację "Wolność i Niezawisłość" w rejonie Lublina.



- Piękne świadectwo jego postawie daje to, co powiedział kiedyś, kiedy padła sprawa amnestii ze strony rządu lubelskiego. Kiedy powiedział do swoich podwładnych, swojego kolegi, że amnestia jest dla bandytów, a my jesteśmy Wojsko Polskie. Widać tu świadomość tej ciągłości służby, przysięgi - mówi Dobrzyński.



Został skazany na karę śmierci wraz z Władysławem Siłą-Nowickim, późniejszym doradcą "Solidarności", któremu wyrok zamieniono na dożywocie. Szczątki Hieronima Dekutowskiego ps. "Zapory" odnaleziono w bezimiennej mogile na tzw. Łączce w Warszawie. Został zidentyfikowany w 2013 roku.