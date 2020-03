"Coś dla ciała, coś dla duszy", czyli Dzień Kobiet w Gryfinie [ZDJĘCIA]

Dzień Kobiet w "Klubie na Górce" odbył się pod hasłem "Coś dla ciała, coś dla duszy". Fot. Katarzyna Świerczyńska [Radio Szczecin] Dzień Kobiet w "Klubie na Górce" odbył się pod hasłem "Coś dla ciała, coś dla duszy". Fot. Katarzyna Świerczyńska [Radio Szczecin] Dzień Kobiet w "Klubie na Górce" odbył się pod hasłem "Coś dla ciała, coś dla duszy". Fot. Katarzyna Świerczyńska [Radio Szczecin] Dzień Kobiet w "Klubie na Górce" odbył się pod hasłem "Coś dla ciała, coś dla duszy". Fot. Katarzyna Świerczyńska [Radio Szczecin] Dzień Kobiet w "Klubie na Górce" odbył się pod hasłem "Coś dla ciała, coś dla duszy". Fot. Katarzyna Świerczyńska [Radio Szczecin] Dzień Kobiet w "Klubie na Górce" odbył się pod hasłem "Coś dla ciała, coś dla duszy". Fot. Katarzyna Świerczyńska [Radio Szczecin] Dzień Kobiet w "Klubie na Górce" odbył się pod hasłem "Coś dla ciała, coś dla duszy". Fot. Katarzyna Świerczyńska [Radio Szczecin] Dzień Kobiet w "Klubie na Górce" odbył się pod hasłem "Coś dla ciała, coś dla duszy". Fot. Katarzyna Świerczyńska [Radio Szczecin]

Muzyka na żywo, makijaże, fryzury, słodkości i dobra kawa - tak świętowały Dzień Kobiet mieszkanki Gryfina.

Te małe i te starsze spotkały się w tamtejszym "Klubie na Górce" a z mikrofonem towarzyszyła im reporterka Radia Szczecin.



- Kobiety tego dnia powinny odpoczywać, poleniuchować, robić to, co im się zechce - radziły dziewczynki.



- To właśnie robię teraz; wspólne spotkanie przy kawie, cieście, rozmowach... - mówiła uczestniczka spotkania.



- Muzyka jest głównie etniczna, latino, romska - wyliczał Tadeusz Wasilewski, który zadbał o oprawę muzyczną.



Dzień Kobiet w "Klubie na Górce" odbył się pod hasłem "Coś dla ciała, coś dla duszy". Imprezie towarzyszyła wystawa ze zbiorów Henryka Tabaki "Kobieta na przedwojennej pocztówce".