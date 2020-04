Zmiany w dodatkowym zasiłku opiekuńczym

Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]

Z powodu zamknięcia żłobków, przedszkoli i szkół, rodzice mogą otrzymać wsparcie finansowe przez kolejne 14 dni. Także ci, którzy wcześniej do opieki wynajmowali nianię.

Świadczenie obowiązuje również opiekunów niepełnosprawnych dzieci do 18. roku życia. Tak wynika z nowych przepisów, które weszły w życie 31 marca.



Wystarczy być ubezpieczonym - tłumaczy Karol Jagielski, rzecznik prasowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych województwa zachodniopomorskiego.



- Został wydłużony o kolejne 14 dni dodatkowy zasiłek dla rodziców dzieci do lat 8. A także przyznano prawo do tego zasiłku rodzicom dzieci niepełnosprawnych w wieku powyżej 8 lat. Czyli ubezpieczony rodzic, który opiekuje się dzieckiem z powodu zamknięcie żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły w związku z koronawirusem, może otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy przez kolejne 14 dni - tłumaczy Jagielski.



Osoby, które przed uchwaleniem nowych przepisów złożyły już wniosek, nie muszą tego robić ponownie. Żeby dostać pieniądze, należy złożyć u pracodawcy oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem.