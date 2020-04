RSnW: "strzał w stopę Zjednoczonej Prawicy"...

...tak dymisję wicepremiera Jarosława Gowina komentował w "Radiu Szczecin na Wieczór" prof. Rafał Chewdoruk - politolog z Uniwersytetu Warszawskiego.

Jego zdaniem atutem Zjednoczonej Prawicy była stabilność i przewidywalność. Decyzją Jarosława Gowina: zostało to podważone.- W bardzo trudnym dla każdego momencie - też via media - następuje trudna dla koalicji rządzącej dyskusja na tematy. To pierwsza amunicja, którą opozycja dostała od drugiej strony konfliktu - ocenił prof. Chwedoruk.Prof. Kazimierz Kik - politolog z Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach ocenił, że Jarosław Gowin przegrał rozgrywkę, która rozpoczął.- Zobaczy niebawem, że opozycja nie będzie z nim rozmawiała konstruktywne. A Zjednoczonej Prawicy potrzebne są szybkie wybory prezydenckie, rząd niewielkiej większości, potrzebne jest skonsolidowanie się na zwalczaniu epidemii - analizował prof. Kik.Porozumienie Jarosława Gowina liczy 18 posłów. Ugrupowanie wciąż pozostaje w koalicji rządzącej, a na stanowisko wicepremiera partia zaproponowała minister rozwoju - Jadwigę Emilewicz.