Raport prezydenta Krzystka

Ponad 200 wolontariuszy wspiera miasto w opiece nad seniorami - zakomunikował w czwartek radnym miasta prezydent Szczecina.

Piotr Krzystek przedstawił na sesji rady informacje o funkcjonowaniu samorządu w czasie epidemii.



Wyjaśniał, że od początku marca wstrzymano odwiedzanie DPS-ów przez osoby postronne oraz powzięto inne środki ostrożności.



W opiece całodobowej jest około 400 starszych osób, kolejne 2 tysiące są w domach. W DPS-ach na razie zakażeń nie ma.



- Jesteśmy wspierani przez wolontariuszy, którzy zgłosili się na nasz apel. Tych, którzy nie chodzą na uczelnie, którzy nie pracują... - bardzo im dziękujemy. To też jest grupa szczecińskich lokali gastronomicznych, które przygotowują posiłki rozwożone przez wolontariuszy.... To naprawdę działa - ocenił prezydent Krzystek.



Padły też m.in. pytania o odkażanie przystanków komunikacji przeprowadzane przez inne miasta. Szczecin na razie nie - tłumaczył prezydent, bo większe ryzyko zakażenia występuje w tramwajach, niż wtedy, gdy stoimy na chodniku.



- Urząd i wszystkie instytucje Miasta jak również środki komunikacji miejskiej są codziennie odkażane - zapewnił prezydent Szczecina.



Szczecińscy radni jednogłośnie przyjęli też stanowisko, w którym doceniają zaangażowanie wszystkich osób, które zarówno walczą z koronawirusem jak i tym, dzięki którym funkcjonujemy na co dzień w czasie epidemii. Rada zaapelowała także do prezydenta Szczecina o zakup wielorazowych maseczek dla wszystkich mieszkańców.