Burzliwe konsultacje ws. parkingu przy porcie w Kołobrzegu [ZDJĘCIA]

Zamknięcie dla ruchu samochodowego okolic kołobrzeskiego portu było tematem konsultacji społecznych w mieście nad Parsętą.

Po tym, jak władze miasta poinformowały, że chcą by samochody zniknęły z ulicy Morskiej a także części Towarowej i Obrońców Westerplatte, we wtorek kilkadziesiąt osób spotkało się z prezydent Anną Mieczkowską.



Mieszkańcy i przedsiębiorcy działający w porcie sprzeciwiają się zmianom zaproponowanym przez urzędników.



- Jestem przerażona. Urzędnicy będą decydować komu można tam wjechać, a komu nie? Nie rozumiem tego. - Zamknięcie ruchu samochodowego, oznaczałoby w praktyce pozbawienie możliwości korzystania konsumenckiego i innego z tego rejonu. Bo to nie tylko chodzi o konsumpcję. O dostęp do latarni, aspekty widokowe itd. Nie przedstawiono też możliwości dojazdu dla pracowników pracujących w tym rejonie - mówią mieszkańcy.



Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska zapewnia, że propozycja urzędników przewiduje dojazd dla właścicieli nieruchomości w porcie.



- Państwo martwicie się, że nie wjedziecie do swojego domu, nie zaparkujecie. Powtarzam raz jeszcze, że osoby, które mieszkają w tej części, normalnie wjadą i zaparkują auto w tym samym miejscu - mówiła Mieczkowska.



Urzędnicy zapowiadają wydawanie przepustek dla mieszkańców, właścicieli lokali czy taksówkarzy.



Według pierwszych planów magistratu, zmiany miały wejść w życie już 1 lipca. Obecnie wiadomo, że do tego czasu znaki zakazu w porcie się nie pojawią. Miasto nie zamierza natomiast rezygnować z planów ograniczenia ruchu w tym miejscu.