"Powstanie spółka celowa, która zajmie się budową elektrowni atomowej"

Fot. PGE

Powstanie specjalna spółka celowa, która zajmie się budową elektrowni atomowej - zapowiedział wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin podczas wizyty w naszym województwie.

W środę poinformowano, że najbliższym czasie zostanie podpisana umowa pomiędzy rządami Polski i USA o współpracy przy budowie elektrowni atomowej.



- Wizyta prezydenta Andrzeja Dudy w Stanach Zjednoczonych potwierdza, że naszym partnerem strategicznym przy budowie energetyki jądrowej będą firmy amerykańskie - podkreślił wicepremier Sasin. Wyjaśnił, że jest to inwestycja bardzo kosztowna, przekraczająca możliwości jednej spółki energetycznej. Według niego, to zadanie dla całego państwa.



PGE Energia Odnawialna - spółka zależna Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - uruchomiła farmy wiatrowe Starza/Rybice i Karnice II w województwie zachodniopomorskim. To 43 turbiny o łącznej mocy blisko 100 MW.