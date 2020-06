Już po akcji poszukiwawczej. 42-latek odnaleziony

Koniec poszukiwań 42-letniego mieszkańca Kołobrzegu, który zaginął w poniedziałkowy poranek.

Mężczyzna został odnaleziony niedaleko miejscowości Przygonia w powiecie białogardzkim.Przez ponad dobę poszukiwała go policja, rodzina i mieszkańcy Kołobrzegu. We wtorek udało się odnaleźć samochód, którym poruszał się zaginiony. Po kilku godzinach odnaleziony został również 42-latek.Mężczyzna trafił do szpitala.