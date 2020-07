Konfederacja: na skwerze Wallenberga powinna być strefa wolnego handlu [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Między rynkiem Manhattan a rynkiem Kilińskiego w Szczecinie powinna być strefa wolnego handlu - uważają działacze Konfederacji i kierują petycję do prezydenta miasta w tej sprawie.

Od kilkunastu dni Straż Miejska nie pozwala na sprzedaż w tym miejscu. Strażnicy od rana stoją i pilnują, aby na skwerze Wallenberga nikt nie rozłożył się z książkami, kwiatami czy warzywami, bo od tego są targowiska.



- Po remoncie na skwerze Wallenberga ławki miały służyć do odpoczynku dla ludzi, a nie za stoiska do handlu - mówi rzecznik Straży Miejskiej w Szczecinie Joanna Wojtach. - Niestety, upodobali sobie to miejsce handlarze, handlujący po prostu na dziko. Bez zgody zarządcy tego terenu.



Marcel Duda z Konfederacji uważa jednak, że trzeba ludziom pozwolić na handel w tym miejscu. - Jest oczywistym, że w tym miejscu można sprzedać znacznie więcej, przychodzi tutaj mnóstwo osób i dzięki temu właśnie te biedniejsze osoby mogą, korzystając z tej okazji, więcej zarobić.



Handel na skwerze Wallenberga nie jest problemem dla pytanych przez mnie mieszkańców. - Co to komu przeszkadza? Przecież to nie jest jakaś aleja spacerów - zapewniają Szczecinianie.



Teraz prezydent Szczecina ma 90 dni na rozpatrzenie petycji w sprawie utworzenia strefy wolnego handlu na skwerze Wallenberga.