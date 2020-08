Konfederacja przeciwna podwyżkom za parkowanie. "Kierowcy nie otrzymają nic w zamian"

Fot. Grzegorz Gibas [Radio Szczecin]

Politycy Konfederacji są przeciwni rozszerzeniu i zwiększeniu opłat za Strefę Płatnego Parkowania w Szczecinie. Domagają się też przywrócenia parkingu na placu Orła Białego, na którym zorganizowano konferencję.

- Konfederaci będą zbierać podpisy pod petycją w tej sprawie - mówi Marcel Duda z tej partii. - Tak szkodliwa polityka miasta Szczecin, która w zasadzie polega tylko na gnębieniu szczecińskich kierowców. Zaczniemy dziś zbiórkę podpisów pod petycją i dwoma projektami uchwał. Petycja będzie do prezydenta miasta w sprawie niewprowadzania zmian, które miasto proponuje, to jest nie rozszerzania Strefy Płatnego Parkowania i niepodwyższania opłat oraz mandatów za parkowanie.



- Podwyżka opłat nie wpłynie na zwiększenie liczby miejsc parkingowych - mówi Dariusz Gładun z partii Konfederatów. - Uważamy, że plan rozszerzenia Strefy Płatnego Parkowania i podwyższenia drastycznego opłat za parkowanie jest w tym momencie kompletnie nieuzasadniony, ponieważ kierowcy w zamian za to nie otrzymają nic. Plany miasta w stosunku do rozszerzenia liczby parkingów, budowy nowych parkingowców, tak naprawdę pojawiają się co chwilę i jedyne co w tym momencie się dzieje z nimi, to odkładanie ich kiedyś na przyszłość.



Konfederaci proponują m.in. wprowadzenie w Szczecinie liczników miejsc parkingowych, rotacyjnych stref parkowania i budowy większej liczby parkingowców.