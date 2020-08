Goście RSnW: część klientów sklepów nadal nie zakłada maseczek

Fot. pixabay.com / Anrita1705 (CC0 domena publiczna)

Wielu klientów sklepów lekceważy nakaz noszenia maseczek - oceniają goście audycji "Radio Szczecin na Wieczór".

Właśnie dlatego, oprócz strażników miejskich, również policja wzmogła swoje kontrole, posypały się tez mandaty.



Jako sieci handlowe zrobiliśmy wszystko, by zadbać o bezpieczeństwo i zdrowie naszych klientów oraz pracowników - mówi Renata Juszkiewicz, prezes zarządu Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji.



- Wszystkie nasze placówki wyposażone są w rękawiczki i żele dezynfekujące. Oczywiście wymagamy od naszych klientów masek. Apelowaliśmy do konsumentów o wyrozumiałość dla zdrowia i bezpieczeństwa naszego personelu, natomiast te apele nie zawsze się sprawdzały. Dlatego w dniu dzisiejszym przyjęliśmy i popieramy stanowisko Ministerstwa Zdrowia, które wskazuje, że placówki handlowe mogą odmówić obsługi klientom ignorującym nakaz zakrywa nosa i ust - mówi Juszkiewicz.



My także dostosowaliśmy się do wszystkich wymogów związanych z pandemią, jeśli chodzi o maseczki dla personelu czy środki dezynfekujące. Natomiast nie dostosowali się do nich wszyscy klienci - dodał Mariusz Gadomski, dyrektor handlowy Społem PSS w Szczecinie.



- To jest problem szerszy. Medialnie otrzymujemy sprzeczne informacje, my, jako społeczeństwo. A to, że zachorowania wzrastają, że do szkoły niedługo będziemy mogli iść bez maseczki. Z drugiej strony jednak przepisy prawne są niejednoznaczne. Natomiast brak podstaw prawnych dla nas, jako dla handlowców, do egzekwowania od klientów tego obostrzenia - mówi Gadomski.



Od kilku tygodni wzrasta liczba chorych na koronawirusa. Tylko w poniedziałek odnotowano 619 nowych przypadków zakażeń w całej Polsce, w tym 11 w naszym województwie.

