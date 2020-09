Radny KO interpeluje ws. religii w szczecińskich szkołach [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Radny Koalicji Obywatelskiej interpeluje w sprawie lekcji religii w szczecińskich szkołach. Zdaniem Przemysława Słowika, te nieobowiązkowe zajęcia "nierzadko" są w środku planu lekcji. Konkretnych przykładów podczas konferencji prasowej jednak nie podał.

Zwróciliśmy uwagę, że KO współrządzi Szczecinem wspólnie z prezydentem Piotrem Krzystkiem oraz jego Bezpartyjnymi. Słowik w odpowiedzi tłumaczył, że w ubiegłym roku pytał o liczbę uczniów na religii czy etyce.



- Tych danych nie było. Teraz pytamy również o koszty i wracamy z pytaniem o to, ile uczniów uczęszcza na lekcje religii. I nierzadko jest ona w środku zajęć, a nie na początku czy na końcu. Jest to niezgodne z przepisami, z ideą państwa i samorządu wolnego światopoglądowo - mówił Przemysław Słowik.



Słowik w interpelacji dostępnej na stronie Rady Miasta pisze że, religia w środku planu lekcji to "praktyka większości jeśli nie wszystkich" szczecińskich szkół. Tymczasem według prezydenta Piotra Krzystka, o czym mówił ostatnio na internetowym czacie, taka sytuacja dotyczy kilku szkół w mieście.