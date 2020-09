Ruszają kolejne zmiany na placu Orła Białego [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

W poniedziałek symbolicznie usunięto tylko jedną płytę betonową. Natomiast we wtorek na pl. Orła Białego w Szczecinie wjedzie ciężki sprzęt. Tym samym stary, nieczynny już parking, w ciągu 3 miesięcy zastąpi trawnik.

To kolejny element zmian na placu w wyniku przeprowadzonego wcześniej prototypowania - mówi urbanista odpowiedzialny za ten proces Paweł Jaworski.



- To też będzie taka zieleń, która ma charakter użytkowy. To nie tak, że postawimy tutaj tabliczkę "Nie deptać, nie niszczyć zieleni". Będzie można organizować tutaj wydarzenia, spotkać się, chodzić, spacerować. Zresztą cały ten obszar też będzie pocięty różnymi połączeniami pieszymi, bo chcemy zapewnić tę komunikację pomiędzy różnymi częściami placu - mówi Jaworski.



Po zrobieniu trawnika miasto ustawi donice z kwiatami na ul. Staromłyńskiej i Łaziebnej, aby kierowcy nie parkowali tam samochodów niezgodnie z prawem. Cały proces zmian na pl. Orła Białego ma zakończyć się za 5 lat.