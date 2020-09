Ogromne zainteresowanie szczepionkami przeciwko grypie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Mateusz Papke [Radio Szczecin]

Pierwsza partia, która dotarła do aptek wyprzedała się w ekspresowym tempie. To pokłosie epidemii koronawirusa. Jak mówią specjaliści, w ubiegłych latach było zdecydowanie mniejsze.

- Szczepię się od kilkunastu lat i grypy nigdy nie było - Nie. Mam swoje przekonania, że nie. Poprzednie szczepienia bardziej skomplikowały mi życie, niż poprawiły. - Szczepię się co roku...- o szczepieniach przeciwko grypie mówią mieszkańcy Szczecin.



I choć nie wszyscy są przekonani, że to najlepsza forma profilaktyki to preparaty z aptek zostały wykupione.



Jak mówi Wojciech Chmielak, prezes Okręgowej Izby Aptekarskiej w Szczecinie zainteresowanie jest tak duże, że pacjenci zapisują się na listę chętnych.



- Bardzo często i wiele aptek zapisuje pacjentów na listę, natomiast, czy to zagwarantuje, zobaczymy; wszystko będzie zależało od zainteresowania i od dostępności - powiedział.



Chmielak dodaje, że najczęściej o szczepionki pytają osoby starsze, i ma to związek z apelami lekarzy, by szczególnie w dobie epidemii koronawiursa zaszczepić się przeciwko grypie.



- Poza tym, że grypa sama w sobie ma szereg powikłań to samo szczepienie w pewien sposób zabezpiecza przed zakażeniami wtórnymi, łagodniej przechodzi się przeziębienia - dodał.



Wiceminister zdrowia, Maciej Miłkowski poinformował we wtorek, że w tym roku na polski rynek trafi ponad 1 milion 800 tysięcy szczepionek przeciwko grypie.