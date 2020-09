Wildstein: "Środowiska LGBT w Polsce nie są gnębione"

Źródło fot. wikipedia.org/wiki/Marsz_Równości_w_Krakowie#/media/Fi

Swobody obywatelskie są bardzo umowne, a środowiska LGBT w Polsce nie są gnębione - mówił Bronisław Wildstein w porannej "Rozmowie pod Krawatem" z Piotrem Cywińskim.

Zdaniem publicysty, problemem jest to, że środowiska te negują pewien ład społeczny. Widać to doskonale na przykładzie małżeństwa, czyli związku mężczyzny i kobiety, który państwo bierze w opiekę, przekonywał Wildstein.



- Chodzi o to, że w perspektywie takiego związku jest: urodzenie i wychowanie dzieci i to jest strasznie poważny obowiązek, niezwykle poważny obowiązek. Państwo więc ileś przywilejów daje małżeństwu i teraz pojawiają się grupki, które mówią: "A my chcemy sobie inaczej uporządkować swoje życie, ale domagamy się tych samych przywilejów". To już jest wewnętrzna sprzeczność, bo te przywileje są związane ze szczególną rolą małżeństwa, jako podstawowej komórki wielkiego fundamentu społecznego - komentuje Wildstein.



Bronisław Wildstein jest publicystą i autorem książek. Jego ostatnia publikacja nosi tytuł "Bunt i afirmacja. Esej o naszych czasach".