Budżet Szczecina: wyniki lepsze niż szacunki

Faktyczne wyniki lepsze niż początkowe szacunki. Skarbnik Szczecina we wtorek przedstawił radnym kolejny raport na temat budżetu miasta w dobie pandemii.

Poinformował, że w kasie ma też ponad 93 miliony złotych - przyznane przez rząd - na inwestycje.Wiosną urzędnicy zakładali około 200 milionów złotych mniej w kasie miasta w 2020 roku. Później zmniejszono tę kwotę do 140 milionów. Po pierwszym półroczu, skarbnik Stanisław Lipiński informuje, że z powodu pandemii wpłynęło o około 50 milionów mniej.- Wszystko zależy, jak to w tym drugim półroczu pójdzie. To znaczy, można powiedzieć, że w Polsce to idzie nawet na razie zupełnie nieźle, ale jak słyszę, co się dzieje na świecie, to się trzeba łapać za głowę - komentuje Lipiński.Skarbnik Szczecina zastrzegał jednocześnie, że trudno prognozować, jaka będzie jesień w gospodarce w czasie koronawirusa. Lipiński mówi też, że zgodnie z zapowiedziami, miasto dostało 93 miliony z budżetu centralnego.- Pozwoli nam to realniej patrzeć na budżet inwestycyjny. Ograniczenia i zmniejszenia w tym budżecie inwestycyjnym nie będą tak duże - dodaje Lipiński.Z powodu koronawirusa zmalały między innymi wpływy z podatku PIT, wieczystego użytkowania czy opłat w strefie płatnego parkowania oraz ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej.