Mimo mniejszych dochodów Tramwaje Szczecińskie nie są zagrożone

Sytuacja Tramwajów Szczecińskich jest niezagrożona - zapewniał radnych skarbnik miasta Stanisław Lipiński.

Podczas posiedzenia komisji budżetu pytano Lipińskiego o doniesienia, w myśl których miejska spółka jest "u progu katastrofy". Wpływy z biletów są mniejsze przez koronawirusa. Skarbnik zapewnia, że spółce miejskiej nie grozi upadłość.- Sytuacja tramwajów jest niezagrożona i to jest nieprawdziwa informacja. Miasto oczywiście ma problem z finansowaniem w związku z tym, że dochody są mniejsze. To prawda. Z biletów są mniejsze o 12 mln zł. Niemniej w ogóle to nie ma absolutnie wpływu na funkcjonowanie naszych spółek miejskich, w tym spółki Tramwaje Szczecińskie - mówił Lipiński.Stanisław Lipiński zwracał też uwagę na idące w setki milionów inwestycje w między innymi remonty torowisk w Szczecinie. To ma potwierdzać zaangażowanie miasta w rozwój komunikacji miejskiej czyli także Tramwajów Szczecińskich.